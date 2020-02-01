Перший день лютого: 14 обстрілів, один військовий загинув, один - підірвався

У суботу збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 14 разів, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один військовослужбовець ОС отримав поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил

Деталі: 1 лютого бойовики обстрілювали позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили шість обстрілів - поблизу Красногорівки, в районі Мар’їнки, біля Василівки,

поряд з н.п. Піски та в районі Невельського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 8 ворожих обстрілів: біля н.п. Луганське, Оріхове, Новотошківське, Невельське та Катеринівка.

Дослівно: "На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння".

Нагадаємо,