Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перший день лютого: 14 обстрілів, один військовий загинув, один - підірвався

Субота, 1 лютого 2020, 18:59
Перший день лютого: 14 обстрілів, один військовий загинув, один - підірвався

У суботу збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 14 разів, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один військовослужбовець ОС отримав поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.  

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил 

Деталі: 1 лютого бойовики обстрілювали позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили шість обстрілів - поблизу Красногорівки, в районі Мар’їнки, біля Василівки, 
поряд з н.п. Піски та в районі Невельського. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 8 ворожих обстрілів: біля н.п. Луганське, Оріхове, Новотошківське, Невельське та Катеринівка. 

Дослівно: "На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння". 

Нагадаємо, 

  • 1 лютого у штабі ООС повідомили про загибель старшого бойового медика механізованої роти, сержанта Клавдії Ситник.
  • Інцидент стався внаслідок обстрілів з боку бойовиків по позиціях українських захисників поблизу Новотошківського.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОМінські угодиДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: