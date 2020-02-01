Поліцейського з Кривого Рогу судитимуть за жорстоке поводження із твариною

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Субота, 1 лютого 2020, 21:57

Співробітник Криворізького відділу поліції ГУ Нацполіції обвинувачується у жорстокому поводженні з твариною, обвинувальний акт скеровано до суду.  

Джерело: пресцентр Державного бюро розслідувань

Деталі: Правоохоронець обвинувачується за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу. 

Дослівно: "Слідством встановлено, що 2 березня 2019 року до поліцейського та його малолітнього сина, на відстань близько 2 метрів, підійшов безпритульний собака і почав гавкати. Правоохоронець, який у цей час прибирав територію біля свого будинку, вдарив тварину вилами".

"Після цього чоловік відвів сина у будинок, а сам повернувся на вулицю. Наздогнав пса та встромив вила у його тіло, підняв та жбурнув у багаття, яке розвів незадовго до інциденту. Від загибелі тварину врятували очевидці події".

Деталі: У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Українська правда
Теми: поліція суд Кривий Ріг


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