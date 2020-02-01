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Росія тимчасово призупинила безвізові турпоїздки з Китаєм

Субота, 1 лютого 2020, 21:25
Росія тимчасово призупинила безвізові турпоїздки з Китаєм

Уряд РФ видав розпорядження про тимчасове припинення безвізових турпоїздок, передбачених угодою між Росією і Китаєм.

Джерело: розпорядження уряду РФ, повідомляє російський "Інтерфакс"

Деталі: Згідно з опублікованим документом, рішення ухвалено з метою нерозповсюдження нової коронавирусной інфекції (2019 nCoV) на території РФ.

У зв'язку з цим ФСБ Росії доручено почати виконувати розпорядження з 00:00 місцевого часу 2 лютого 2020 р. 

Дослівно: "МВС доручено призупинити видачу робочих запрошень громадянам КНР, а також дозволів на використання іноземних працівників і дозволів на роботу зазначеним громадянам, які перебувають за межами території РФ".

"МЗС Росії доручено тимчасово призупинити видачу робочих віз громадянам КНР, а також повідомити про це Пекін, підкресливши, що заходи мають виключно тимчасовий характер.

Крім того, має бути тимчасово обмежено рух громадян Китаю через пункти пропуску на окремих ділянках держкордону РФ з Монголією".

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Що передувало:

  • У грудні 2019 р. у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 259 осіб. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • У Росії зафіксовано двоє хворих, це громадяни КНР.

Теми: коронавірусКитайРосіятуризм
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