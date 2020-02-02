ООС: формування Російської Федерації 15 разів обстріляли українські позиції

Першого лютого збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил

Деталі: Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів.

Дев’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.

Дослівно: "Вчора, 1 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один отримав поранення. Також у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає".