Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини суботи і ночі: місцеві вибори в ОРДЛО, максимальний розмір пенсії в Україні

Неділя, 2 лютого 2020, 07:00

Місцеві вибори в ОРДЛО наприкінці жовтня, новий максимальний розмір пенсії в Україні – новини, які були актуальні 1 лютого.

Про вибори

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак сподівається, що наприкінці жовтня Україна зможе провести місцеві вибори на всій території, включаючи ОРДЛО.

Про пенсію

До кінця 2020 року максимальний розмір пенсії в Україні становитиме 17 690 гривень.

Розмір максимальної пенсії підвищуватиметься у 3 етапи:

  • з 1 січня 2020 року вона становить 16 380 грн;
  • з 1 липня 2020 року - становитиме 17120 грн;
  • з 1 грудня 2020 року - 17 690 грн.


Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Приватбанк підписав угоду про участь у держпрограмі "Доступні кредити 5-7-9%"

Зафіксована перша смерть від коронавірусу за межами Китаю

Фінальне голосування у справі імпічмента Трампа відбудеться у середу


Теми: пенсіїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
пенсії
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Деяким українцям з 1 липня піднімуть пенсії: кого стосується
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: