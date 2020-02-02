Головні новини суботи і ночі: місцеві вибори в ОРДЛО, максимальний розмір пенсії в Україні

Місцеві вибори в ОРДЛО наприкінці жовтня, новий максимальний розмір пенсії в Україні – новини, які були актуальні 1 лютого.

Про вибори

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак сподівається, що наприкінці жовтня Україна зможе провести місцеві вибори на всій території, включаючи ОРДЛО.

Про пенсію

До кінця 2020 року максимальний розмір пенсії в Україні становитиме 17 690 гривень.

Розмір максимальної пенсії підвищуватиметься у 3 етапи:

з 1 січня 2020 року вона становить 16 380 грн;

з 1 липня 2020 року - становитиме 17120 грн;

з 1 грудня 2020 року - 17 690 грн.



Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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