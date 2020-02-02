Допомога ЗСУ, водійські права та міграція: Україна і Туреччина підпишуть кілька угод

У рамках візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до України 3 лютого сторони планують підписату низку документів.

Про це заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Нинішній візит – важлива подія міждержавних стосунків між Туреччиною й Україною як за підбором питань, що виносяться на обговорення, так і за глобальністю завдань, які будуть на цей рік взяті до виконання обома сторонами, і має стратегічне значення", - каже посол.

За його словами, планується спілкування президентів віч-на-віч та у розширеному форматі - за участю ключових міністрів, а також їхні двосторонні зустрічі.

"За результатами засідання буде підписано спільну заяву президентів, де підбиваються підсумки попереднього року, визначаються основні завдання на поточний рік. Сподіваємося, що буде підписано низку документів у сфері міграційного співробітництва. На практиці це означатиме зменшення бюрократичних процедур для наших громадян", - розповів посол.

Ще один запланований до підписання документ стосується співробітництва між службами з надзвичайних ситуацій, зокрема щодо взаємодії на випадок трагедій, надзвичайних подій.

"Також ми очікуємо підписання угоди про взаємне визнання водійських прав, що стане практичним кроком, спрямованим на посилення захисту прав громадян обох країн", - зазначив дипломат.

У ході цього візиту буде підписана угода, за якою турецька сторона надасть близько 50 млн доларів на потреби української армії, зокрема на закупівлі озброєння, каже Сибіга.

"У попередні роки ми також укладали такі угоди на відповідні суми. Безумовно, на порядку денному стоятимуть всі ключові питання від інтенсифікації політичного діалогу до створення належних умов для поглиблення економічної взаємодії, міжлюдських контактів, культурної співпраці", - додав він.

В України і Туреччини на різних стадіях реалізації перебувають понад 50 спільних проєктів у військово-технічній галузі, розповів дипломат.

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Що передувало:

Президент Володимир Зеленський відвідував Туреччину у серпні 2019 року. Після зустрічі з Ердоганом в Анкарі він закликав до прискорення всіх процедур, необхідних для укладення ЗВТ між Україною і Туреччиною.