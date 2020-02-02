ОБСЄ: Бойовики обмежують спостерігачів і глушать безпілотники

Бойовики ОРДЛО перешкоджають роботі місії ОБСЄ на тимчасово окупованому Донбасі і заглушають сигнал БПЛА під час польотів біля Донецька.

Джерело: звіт місії ОБСЄ від 1 лютого, оприлюднений на сайті організації

Деталі: За оцінкою спостерігачів, безпілотники місії малого і середнього радіусу відчували дію перешкод сигналу GPS під час виконання польотів над районами поблизу н. п. Петровське в результаті ймовірного глушіння.

Дослівно: "При виконанні польоту над районами біля н.п. Петровське у чотирьох випадках міні-БПЛА СММ відчував вплив перешкод сигналу GPS, за оцінкою, в результаті можливого глушіння".

Деталі: Крім того, за даними ОБСЄ, безпілотники відчували дію перешкод над районами недалеко від населених пунктів, підконтрольних українському уряду.

Дослівно: "Під час виконання польоту над районами недалеко від н.п. Оріхове (підконтрольний уряду, 57 км на північний захід від Луганська) міні-БПЛА СММ відчував вплив перешкод сигналу GPS (за оцінкою, в результаті можливого глушіння). Виконуючи політ міні-БПЛА СММ біля н. п. Станиця Луганська (підконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Луганська), спостерігачі чули 10 пострілів зі стрілецької зброї. За їхньою оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА".

Деталі: За повідомленням СММ ОБСЄ, бойовики також забороняли спостерігачам проїжджати до низки населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

Дослівно: "На блокпосту на схід від н.п. Соснівське три члени збройних формувань не дозволили патрулю Місії проїхати до населеного пункту. На блокпості біля н.п. Таврійське озброєний член збройних формувань відмовив команді СММ у проїзді до населеного пункту, посилаючись на роботу снайперів в цьому районі. Перебуваючи там, члени патруля СММ бачили, як цивільні автомобілі проїжджали через блокпост в обох напрямках".

"На південній околиці н.п. Д'якове (70 км на північний захід від Луганська) 2 озброєних члени збройних формувань зупинили патруль Місії і відмовили йому в доступі до прикордонного району поблизу н. П. Леонова, посилаючись на відсутність дозволу від командирів".

Деталі: Крім того у двох випадках на блокпості, розташованому на захід від н. п. Верхньошироківське (непідконтрольний уряду, 85 км на південь від Донецька) збройні члени збройних формувань дозволили командам СММ проїхати лише через 35 і 50 хвилин очікування.