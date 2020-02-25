Колишній генпродюсер NewsOne пішов займатися політикою на канал Ахметова

Колишній генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов став радником директора "Медіа Групи Україна" Євгенія Бондаренка.

Джерело: пресслужба Медіа холдинга

Дослівно: "До команди професіоналів "Медіа Групи Україна" приєднався Василь Голованов у якості радника директора медіа-холдингу Євгенія Бондаренка".

Деталі: Вказується, що на новій посаді Голованов відповідатиме за створення лінійки політичного прайму на інформаційному телеканалі "Україна 24".

Довідка: Власником медіа-холдингу "Медіа Група Україна" є група "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.

Медіахолдинг об'єднує телеканали "Україна", "НЛО TV", "Індиго TV", "Футбол 1"/"Футбол 2", "Донбас", "34 телеканал", "Сигма", оператор супутникового телебачення Xtra TV; міжнародні канали Ukraine 1/Ukriane 2, NLO TV 1/NLO TV 2.

Також до холдингу входять продакшн-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТВ", медіа-агентство "Медіа Партнерство Баїнг", мультимедійна платформа "Сегодня" - теленовини "Сегодня" і сайт segodnya.ua, проект Vogue UA.

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