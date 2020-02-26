СБУ викрила осіб, які за мільйони "продавали" посади голів ОДА

208 переглядів
Середа, 26 лютого 2020, 02:20
СБУ

Служба безпеки затримала осіб, які вимагали від бізнесменів гроші за "допомогу" у призначенні на посади очільників Житомирської та Миколаївської ОДА. 

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За попередньою версією слідства вони вимагали від столичного бізнесмена 1 мільйон 650 тисяч доларів США. У таку суму зловмисники оцінили "допомогу" у призначенні його на посаду Голови Житомирської обласної державної адміністрації".

Деталі: Зазначається, що співробітники СБУ зафіксували два факти вимагання грошей. До першої групи, яка "займалась" Житомирською ОДА, входили 3 особи. За їх словами, вони мали зв’язки в Офісі президента та у Кабміні. Затримали їх під час передачі $550 тисяч в одному із банків Шевченківського району Києва. 

Служба безпеки затримала осіб, які вимагали від бізнесменів гроші за “допомогу” у призначенні на посади очільників Житомирської та Миколаївської ОДА.
Служба безпеки затримала осіб, які вимагали від бізнесменів гроші за “допомогу” у призначенні на посади очільників Житомирської та Миколаївської ОДА.

Посприяти у призначенні на посаду очільника Миколаївської ОДА обіцяв чоловік, який представився військовим генералом у відставці. Він "вийшов" на бізнесмена із цією пропозицією. Як і в першому випадку, він хизувався зв’язками із керівником ОПУ, прем’єром та президентом. Ціна питання складала $3 мільйони. 

"Зловмисника було затримано у київському ресторані під час отримання 350 тисяч американських доларів", – йдеться у повідомленні. 

 

Наразі розпочато кримінальне провадження проти чотирьох осіб та вирішується питання щодо оголошення підозри і обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: СБУ Миколаївська область Житомирщина


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рябошапка хоче передати СБУ всі розслідування нападів на активістів 25 лютого 2020, 17:41
Подолати прецедент Авакова 25 лютого 2020, 15:00
Очільник СБУ Миколаївщини "наслужив" на кілька квартир та елітні машини 25 лютого 2020, 11:00
Усі новини
Головні новини
Зеленський подумує змінити Гончарука на Тігіпка
Катастрофа МН17: осіб 13 свідків не будуть розголошувати через загрозу для життя
Зіткнення в Нових Санжарах: підозру оголосили ще 5 людям
У Раді хочуть виступати російською – законопроєкт
Усі новини
інтерв'ю

Досвід ветерана: Денис Дьомін – від студента, через війну, до піца-шефа у Pizza Veterano

тест

Як вода впливає на наше тіло та життя?

здоров'я

Як впоратися з пониженим тиском?