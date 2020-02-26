СБУ викрила осіб, які за мільйони "продавали" посади голів ОДА

Служба безпеки затримала осіб, які вимагали від бізнесменів гроші за "допомогу" у призначенні на посади очільників Житомирської та Миколаївської ОДА.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За попередньою версією слідства вони вимагали від столичного бізнесмена 1 мільйон 650 тисяч доларів США. У таку суму зловмисники оцінили "допомогу" у призначенні його на посаду Голови Житомирської обласної державної адміністрації".

Деталі: Зазначається, що співробітники СБУ зафіксували два факти вимагання грошей. До першої групи, яка "займалась" Житомирською ОДА, входили 3 особи. За їх словами, вони мали зв’язки в Офісі президента та у Кабміні. Затримали їх під час передачі $550 тисяч в одному із банків Шевченківського району Києва.

Служба безпеки затримала осіб, які вимагали від бізнесменів гроші за “допомогу” у призначенні на посади очільників Житомирської та Миколаївської ОДА.

Посприяти у призначенні на посаду очільника Миколаївської ОДА обіцяв чоловік, який представився військовим генералом у відставці. Він "вийшов" на бізнесмена із цією пропозицією. Як і в першому випадку, він хизувався зв’язками із керівником ОПУ, прем’єром та президентом. Ціна питання складала $3 мільйони.

"Зловмисника було затримано у київському ресторані під час отримання 350 тисяч американських доларів", – йдеться у повідомленні.

Наразі розпочато кримінальне провадження проти чотирьох осіб та вирішується питання щодо оголошення підозри і обрання запобіжного заходу.