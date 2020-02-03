Українка здобула приз за найкращу режисуру на фестивалі в США
Українська режисерка Ірина Цілик здобула приз за найкращу режисеру на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс".
Джерело: сайт фестивалю "Санденс"
Деталі: Нагородою відзначили її документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".
Фільм Ірини Цілик розповідає про багатодітну сім’ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де бойові дії тривають вже шостий рік.
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