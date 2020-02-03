У Вінниці з церкви викрали мощі святого Миколая

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Понеділок, 3 лютого 2020, 04:50

Поліцейські у Вінниці затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці мощів святого Миколая з місцевого храму.

Джерело: Поліція

Дослівно: "Оперативники затримали 37-річного раніше судимого за вбивство чоловіка, якого підозрюють у викраденні мощів св. Миколая з Хрестовоздвиженського храму у м. Вінниці".

Деталі: За даними поліції, в обідню пору 31 січня зловмисник зайшов до храму та виніс святиню. За допомогою відео з камер нагляду його особу встановили та затримали.

З'ясувалося, що тільки у травні 2019 року чоловік звільнився з місць позбавлення волі, де відсидів 14 років за вбивство.

Начальник ГУНП у Вінницькій області Юрій Педос, викрадені мощі зловмисник подарував товаришу, у якого й вилучили святиню оперативники.

Зловмисника затримано в процесуальному порядку. За вчинення крадіжки відповідно до ст.185 КК йому загрожує до шести років ув’язнення.

 

Теми: поліція


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