Головні новини неділі і ночі: вбивство у центрі Києва, теракт у Лондоні

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Понеділок, 3 лютого 2020, 08:00

У Києві невідомий застрелив чоловіка і втік,  теракт у Лондоні – новини, які були актуальні 2 лютого.

Про вбивство у центрі Києва

Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 18:00. Вбивство сталося у дворі житлового будинку за адресою вул.Саксаганського, 117.  

Особу загиблого встановлено: місцевий мешканець, 1977 року народження.  Слідчими розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК "Умисне вбивство", санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі. 

Про теракт

У Лондоні внаслідок нападу невідомого, озброєного ножем, кілька людей зазнали поранень. Нападника застрелено, поліція визнала інцидент терактом. 

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Теми: Велика Британія Київ


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