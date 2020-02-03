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Лондонський нападник був засуджений за тероризм і щойно вийшов з в'язниці

Понеділок, 3 лютого 2020, 07:45

Чоловік, якого поліція застрелила після нападу з ножем на людей у Лондоні в неділю, відбував термін за терористичні злочини і був звільнений з в'язниці в січні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

20-річного Судеша Аммана випустили близько тижня тому. Він відбув половину свого терміну в три роки і чотири місяці.

 

Під час недільного нападу він перебував під активним поліцейським наглядом. Саму атаку поліція вважає терористичним інцидентом, пов'язаним з ісламістами.

Три людини отримали поранення в результаті нападу Аммана, але загрози їхньому життю немає.

Офіцери поліції провели обшуки за адресами в південному Лондоні та у Хартфордширі, повідомив Скотланд-Ярд. Поки що нікого не арештовано.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон анонсував "фундаментальні зміни в системі роботи з особами, засудженими за злочини, пов'язані з тероризмом".

За даними BBC, під час звільнення Аммана були побоювання з приводу небезпеки, яку він може становити для публіки. Проте не було жодних правових механізмів, що дозволили б тримати його у в'язниці.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіятероризмкримінал
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