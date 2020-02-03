Чотирьох афганців знайшли у фурі-холодильнику на Львіщині

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Понеділок, 3 лютого 2020, 09:57

Патрульні врятували чотирьох громадян Афганістану із опломбованої фури-рефрижератора на Львіщині.

Джерело: патрульна поліція у Facebook

Дослівно: "Водій вантажівки Volvo розповів поліцейським, що везе з Македонії у Росію яблука, а зупинившись на заправній станції в населеному пункті Гамаліївка, почув стукіт з причепу та гомін.

53-річний чоловік одразу викликав поліцію, адже там не повинно було бути людей". 

 

Деталі: Зазначається, що вантажівку опломбували ще у Румунії і пломба була без ушкоджень.

Поліцейські намагалися встановити словесний контакт з людьми, але у відповідь чули лише якісь вигуки. 

На місце викликали усі необхідні служби, включно з медиками, зірвали пломби і на ящиках з яблуками виявили 4 іноземців. 

 

За попередньою інформацією, вони там могли перебувати вже п’яту добу без вентиляції, температура у рефрижераторі коливалась від + 2 до + 4 градусів.

Медики оглянули чоловіків і повідомили, що шпиталізації вони не потребують.

При поверхневій перевірці заборонених речей в іноземців не виявили.

Поліцейські встановили, що це громадяни Афганістану. Троє з них неповнолітні, віком 15, 16 та 17 років, а четвертий 23-річний.

Повідомляється, що патрульні пригостили їх їжею та чаєм. Наразі афганцями займаються компетентні служби.

Українська правда
Теми: поліція Львівщина Афганістан


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