Чотирьох афганців знайшли у фурі-холодильнику на Львіщині
Патрульні врятували чотирьох громадян Афганістану із опломбованої фури-рефрижератора на Львіщині.
Джерело: патрульна поліція у Facebook
Дослівно: "Водій вантажівки Volvo розповів поліцейським, що везе з Македонії у Росію яблука, а зупинившись на заправній станції в населеному пункті Гамаліївка, почув стукіт з причепу та гомін.
53-річний чоловік одразу викликав поліцію, адже там не повинно було бути людей".
Деталі: Зазначається, що вантажівку опломбували ще у Румунії і пломба була без ушкоджень.
Поліцейські намагалися встановити словесний контакт з людьми, але у відповідь чули лише якісь вигуки.
На місце викликали усі необхідні служби, включно з медиками, зірвали пломби і на ящиках з яблуками виявили 4 іноземців.
За попередньою інформацією, вони там могли перебувати вже п’яту добу без вентиляції, температура у рефрижераторі коливалась від + 2 до + 4 градусів.
Медики оглянули чоловіків і повідомили, що шпиталізації вони не потребують.
При поверхневій перевірці заборонених речей в іноземців не виявили.
Поліцейські встановили, що це громадяни Афганістану. Троє з них неповнолітні, віком 15, 16 та 17 років, а четвертий 23-річний.
Повідомляється, що патрульні пригостили їх їжею та чаєм. Наразі афганцями займаються компетентні служби.