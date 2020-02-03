Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежа в 5-поверхівці Одеси забрала життя трьох людей

Понеділок, 3 лютого 2020, 09:23
Пожежа в 5-поверхівці Одеси забрала життя трьох людей

У ніч на понеділок в Одесі в 4-кімнатній квартирі сталася пожежа, в результаті якої померли троє людей.

Джерело: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Деталі: 3 лютого о 04:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про задимлення в під'їзді 5-ти поверхового житлового будинку  в Одесі по вул. Марсельська, 7.

Прибувши на місце, рятувальники встановили загорання домашнього майна в кімнаті чотирьох-кімнатної квартири на другому поверсі будинку.

Пожежу на площі 15 кв м локалізували о 04:48, ліквідували о 04:52. Від ДСНС залучалось 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 16 чоловік особового складу.

Дослівно: "Під час ліквідації пожежі виявлено тіла трьох загиблих людей:  дві жінки 1960 р.н. та 1989 р.н. та чоловіка 1987 р.н.

Ймовірною причиною пожежі вважається необережне поводження з вогнем". 

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
пожежа
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: