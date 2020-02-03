Пожежа в 5-поверхівці Одеси забрала життя трьох людей

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Понеділок, 3 лютого 2020, 10:23

У ніч на понеділок в Одесі в 4-кімнатній квартирі сталася пожежа, в результаті якої померли троє людей.

Джерело: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Деталі: 3 лютого о 04:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про задимлення в під'їзді 5-ти поверхового житлового будинку  в Одесі по вул. Марсельська, 7.

Прибувши на місце, рятувальники встановили загорання домашнього майна в кімнаті чотирьох-кімнатної квартири на другому поверсі будинку.

Пожежу на площі 15 кв м локалізували о 04:48, ліквідували о 04:52. Від ДСНС залучалось 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 16 чоловік особового складу.

Дослівно: "Під час ліквідації пожежі виявлено тіла трьох загиблих людей:  дві жінки 1960 р.н. та 1989 р.н. та чоловіка 1987 р.н.

Ймовірною причиною пожежі вважається необережне поводження з вогнем". 

Теми: пожежа Одеса


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