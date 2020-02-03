Макрон у Польщі обговорить роботу "нормандського формату"

Президент Франції Еммануель Макрон під час першого офіційного візиту до Польщі підніме питання ситуації на Донбасі і роботи "нормандського формату".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

Макрон відвідає Польщу в понеділок та вівторок. За словами речника кабінету президента Польщі, однією важливою темою переговорів Макрона та президента Польщі стане ситуація в Україні і розвиток роботи в "нормандському форматі".

"Ми хочемо з'ясувати, як Франція сьогодні оцінює хід роботи в "нормандському форматі" і в мінському процесі", - пояснив він.

За його словами, обидва лідери також повинні підняти питання щодо майбутнього Веймарського трикутника, до якого входять Польща, Німеччина і Франція.

Глава МЗС Польщі напередодні візиту Макрона до країни заявив про різні інтереси Варшави і Парижа стосовно Росії та НАТО.

За його словами, Польща хоче продовжити санкції, накладені на Росію у зв'язку з анексією Криму, і виступає за міцні трансатлантичні відносини.