Макрон у Польщі обговорить роботу "нормандського формату"

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Понеділок, 3 лютого 2020, 11:16

Президент Франції Еммануель Макрон під час першого офіційного візиту до Польщі підніме питання ситуації на Донбасі і роботи "нормандського формату".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

Макрон відвідає Польщу в понеділок та вівторок. За словами речника кабінету президента Польщі, однією важливою темою переговорів Макрона та президента Польщі стане ситуація в Україні і розвиток роботи в "нормандському форматі".

"Ми хочемо з'ясувати, як Франція сьогодні оцінює хід роботи в "нормандському форматі" і в мінському процесі", - пояснив він.

За його словами, обидва лідери також повинні підняти питання щодо майбутнього Веймарського трикутника, до якого входять Польща, Німеччина і Франція.

Глава МЗС Польщі напередодні візиту Макрона до країни заявив про різні інтереси Варшави і Парижа стосовно Росії та НАТО.

За його словами, Польща хоче продовжити санкції, накладені на Росію у зв'язку з анексією Криму, і виступає за міцні трансатлантичні відносини.

Теми: нормандський формат Франція Польща


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