В Україну ввірветься справжній південний циклон
У вівторок в Україні знизиться температура повітря до +2+8 градусів, а у середу очікується ускладнення погоди - подальше зниження температури, штормовий вітер, сильні опади.
Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко
Дослівно: "У вівторок в Україні триватиме зниження температури повітря: проти температури 3 лютого +5+12 градусів 4 лютого очікується +2+8 градусів.
Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході, також невеликі опади ймовірні у східних областях.
Більшість території України 4 лютого належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами.
А ось 5-го лютого, в середу, в Україну ввірветься справжній південний циклон".
Деталі: У більшості областей 5-го лютого погода суттєво ускладниться – сильні опади, штормовий вітер.
На Півдні, у Центрі - переважно пройдуть сильні дощі, на Заході, Півночі та Сході очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу.
У вівторок, 4-го лютого, у Києві без істотних опадів, близько +3 градусів.
У середу в столиці прогнозують мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, штормовий вітер.