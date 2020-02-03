У вівторок в Україні знизиться температура повітря до +2+8 градусів, а у середу очікується ускладнення погоди - подальше зниження температури, штормовий вітер, сильні опади.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "У вівторок в Україні триватиме зниження температури повітря: проти температури 3 лютого +5+12 градусів 4 лютого очікується +2+8 градусів.

Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході, також невеликі опади ймовірні у східних областях.

Більшість території України 4 лютого належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами.

А ось 5-го лютого, в середу, в Україну ввірветься справжній південний циклон".

Деталі: У більшості областей 5-го лютого погода суттєво ускладниться – сильні опади, штормовий вітер.

На Півдні, у Центрі - переважно пройдуть сильні дощі, на Заході, Півночі та Сході очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу.

У вівторок, 4-го лютого, у Києві без істотних опадів, близько +3 градусів.

У середу в столиці прогнозують мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, штормовий вітер.