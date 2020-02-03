Через аномальне тепло підвищили температурну норму для Києва

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Понеділок, 3 лютого 2020, 11:40

За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура січня 2020 року у Києві становила +0,8°С, що на 6,4°С вище кліматичної норми, тож січень цьогоріч більше нагадував осінь.

Джерело: сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Цьогорічний січень посів другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших з 1881 року.  

Найхолодніше було 7 січня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 5,3°С, а найтепліше – 11 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +7,1 градусів.

Але метеорологічна зима до столиці так і не завітала, хоча дві третини календарної  вже минуло.

Опадів у Києві за місяць випало 21 мм, що склало лише 44% кліматичної норми".

Деталі: У 2020 році закінчується кліматичний період, який розпочався у січні 1991 року, і в обсерваторії обрахували нові кліматичні норми.

Зокрема, нова кліматична норма у Києві температури повітря для січня становить -3,2°С, і є вищою за попереднє значення на 2,4°С.

Стосовно опадів, то нова їх норма становить 37 мм, і є меншою від попереднього значення на 11 мм.

Українська правда
Теми: погода Україна


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