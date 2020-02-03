Світоліна піднялася на четверте місце в рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на четверте місце в оновленому рейтингу WTA.

Джерело: Sportarena

Деталі: У рейтингу жіночої тенісної асоціації WTA перша ракетка України Світоліна піднялась на одну позицію і змістила з четвертого місця японку Наомі Осаку, яка опустилася на шість рядків.

Катаріна Завацька оновила особистий рекорд і тепер займає 103-е місце. Українка піднялася на чотири позиції.

Даяна Ястремська та Леся Цуренко опустилися в рейтингу на п'ять і вісім позицій відповідно.

Як і раніше лідирує в жіночому рейтингу австралійка Ешлі Барті, а ось на друге місце вийшла румунка Симона Халеп, яка випередила колегу з Чехії Кароліну Плішкова.