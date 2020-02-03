"Прослушка Гончарука": більшість українців не змінили своє ставлення до влади
Оприлюднені записи з нібито наради прем’єр-міністра Олексія Гончарука з іншими посадовцями ніяк не вплинули на ставлення більшості українців до глави уряду та президента України.
Джерело: Дослідження проведене ЦСМ та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року
Деталі: Про аудіозапис наради за участю Гончарука з керівництвом міністерства фінансів і Національного банку, де він обговорює компетентність Зеленського в фінансових питаннях чули 68,1% опитаних.
Майже 50% українців вважають ці записи важливою темою для обговорення в ЗМІ.
При цьому 46% опитаних заявили, що оприлюднення записів ніяк не вплинуло на їхнє ставлення до Гончарука, а 57,1% українців після цього не змінили думку про Зеленського.
Краще про Гончарука стали думати 1,8% опитаних, а про президента покращили думку 4,7%.
Водночас заявили, що стали гірше ставитися до Гончарука 38,5% опитаних, а до президента Зеленського 23,7%
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Нагадаємо:
- 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці".Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх.
- 16 січня Гончарук заявив, що ворогам не вдасться зупинити його й обгрунтував, чому він не "профан" в економіці. Він навіть заявив, що подав заяву про відставку, але чомусь президенту, а не у Верховну Раду.
- 17 січня Зеленський висунув вимогу до правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі прем’єра з міністрами та представниками Національного банку.
- Деякі ЗМІ писали, що прослушку могло встановити Управління держохорони, але в УДО заявили, що не причетні ні до "зливу", ні до прослуховування топпосадовців.
- Однак, за даними ЗМІ, вже на ранок після появи YouTube-роликів президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube. Того ж дня, Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова.