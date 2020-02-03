"Прослушка Гончарука": більшість українців не змінили своє ставлення до влади

Оприлюднені записи з нібито наради прем’єр-міністра Олексія Гончарука з іншими посадовцями ніяк не вплинули на ставлення більшості українців до глави уряду та президента України.

Джерело: Дослідження проведене ЦСМ та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року

Деталі: Про аудіозапис наради за участю Гончарука з керівництвом міністерства фінансів і Національного банку, де він обговорює компетентність Зеленського в фінансових питаннях чули 68,1% опитаних.

Майже 50% українців вважають ці записи важливою темою для обговорення в ЗМІ.

При цьому 46% опитаних заявили, що оприлюднення записів ніяк не вплинуло на їхнє ставлення до Гончарука, а 57,1% українців після цього не змінили думку про Зеленського.

Краще про Гончарука стали думати 1,8% опитаних, а про президента покращили думку 4,7%.

Водночас заявили, що стали гірше ставитися до Гончарука 38,5% опитаних, а до президента Зеленського 23,7%

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