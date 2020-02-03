Бойовики поранили військового на Донбасі
Понеділок, 3 лютого 2020, 12:51
Від початку 3 лютого внаслідок обстрілів бойовиків один військовий Операції об’єднаних сил отримав поранення.
Джерело: зведення пресслужби Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил
Дослівно: "За наявною інформацією, внаслідок прицільних ворожих обстрілів один наш герой отримав поранення".
Деталі: Загалом від початку 3 лютого на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму тиші бойовиками.
- З 07.45 з напрямку від села Соснівське окупанти вели обстріли позицій ООС в районі Павлополя. Тут бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети, також протягом 40 хвилин окупанти випустили 20 мін калібру 82 мм.
- З 09.00 ранку відбувся обстріл захисників Павлополя, застосовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
- З 09.20 під вогнем бойовиків зі станкових протитанкових гранатометів опинилися оборонці Опитного.
- Після 11.00 також з СПГ окупанти вели обстріли позицій ООС в районі Авдіївки.
Підрозділи ООС вели адекватні оборонні дії.
Українська правда