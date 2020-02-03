Бойовики поранили військового на Донбасі

Від початку 3 лютого внаслідок обстрілів бойовиків один військовий Операції об’єднаних сил отримав поранення.

Джерело: зведення пресслужби Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил

Дослівно: "За наявною інформацією, внаслідок прицільних ворожих обстрілів один наш герой отримав поранення".

Деталі: Загалом від початку 3 лютого на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму тиші бойовиками.

З 07.45 з напрямку від села Соснівське окупанти вели обстріли позицій ООС в районі Павлополя. Тут бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети, також протягом 40 хвилин окупанти випустили 20 мін калібру 82 мм.

З 09.00 ранку відбувся обстріл захисників Павлополя, застосовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

З 09.20 під вогнем бойовиків зі станкових протитанкових гранатометів опинилися оборонці Опитного.

Після 11.00 також з СПГ окупанти вели обстріли позицій ООС в районі Авдіївки.

Підрозділи ООС вели адекватні оборонні дії.