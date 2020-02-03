Партії і виборчі кампанії фінансує один з 1500 українців – "Чесно"

За останні два роки близько 20 тисяч українців офіційно профінансували політиків на понад 4 мільярди гривень, середній внесок склав 121 тисячу гривень або майже 5 тисяч доларів США.

Джерело: рух "Чесно", посилаючись на фінансові звіти партій та кандидатів за 2018 і три квартали 2019 року

Дослівно: "Для порівняння, середній внесок на кампанію з переобрання Дональда Трампа у 2019 році становив $176 (близько 4400 грн)… Проаналізувавши звіти, ми нарахували 19 649 осіб, які давали гроші політикам. Але ця кількість не точна. Похибку створили самі партії. У багатьох звітах є помилки, пропущені або написані абревіатурами імена донорів".

Деталі: За законом українські партії можуть фінансувати юридичні особи (бізнес або громадські організації) та фізичні особи (звичайні громадяни). Підрахунки показують, що останні роблять це частіше.

Протягом останніх двох років фізичні особи дали 2,4 мільярда гривень партіям і кандидатам на президентських виборах.

Ще близько 509 мільйонів віддали 281 підприємство та громадська організація. Також, близько півмільярда гривень надійшло на виборчі фонди кандидатів у нардепи.

Тобто, партії і кандидати в президенти назбирали близько 4 мільярдів гривень — ця сума рівна річному бюджету, наприклад, міста Вінниця.

Найбільше коштів від фізосіб, 564 мільйона, отримала партія "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Рух "Чесно" неодноразово виявляв, що ця партія буцімто отримувала гроші від безробітних, пенсіонерів, медиків чи освітян. Хоча насправді виявлялося, що ці люди не знали про те, що фінансують цю політичну силу.

Найбільше фізичних осіб-донорів – у "Європейської солідарності". Їх понад 4,5 тисяч. На другому місці – ВО "Батьківщина", далі – "Сила людей".

Найбільший середній внесок у партії "Опозиційна платформа – За життя". Він становить майже 713,6 тисяч гривень з особи. Партія має лише 102 донори. Активно і на великі суми фінансувати партію почали лише у 2019 році. Серед донорів: третій за статками громадянин України Вадим Новинський, власник ФК "Динамо Київ" Ігор Суркіс, співвласник телеканалу "Інтер" Сергій Льовочкін із сестрою Юлією Льовочкіною.