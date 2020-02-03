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Забили насмерть: ДБР розслідує загибель ув’язненого в СІЗО

Понеділок, 3 лютого 2020, 14:31
Забили насмерть: ДБР розслідує загибель ув’язненого в СІЗО

Державне бюро розслідувань розслідує загибель ув’язненого в карцері Одеського слідчого ізолятора, підозрюються посадовці СІЗО.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, за сприяння працівників СІЗО двоє ув’язнених були незаконно поміщені у камеру до іншого ув’язненого та побили його. У подальшому працівники СІЗО незаконно перемістили потерпілого до карцера, де він помер.

Слідством встановлено, що одним із працівників, який допустив зловживання службовим становищем, виявився начальник одного з відділів СІЗО.

У березні 2019 року слідчі ДБР задокументували, що цей посадовець вимагав і одержав 2 тисячі доларів США від ув’язненого за дострокове звільнення та непоміщення до карцеру.

На час розслідування цього провадження вказаний працівник СІЗО відсторонювався від посади за рішенням суду. 23 вересня 2019 року обвинувальний акт відносно нього було скеровано до суду.

Також в іншому кримінальному провадженні, слідчими ДБР попередньо встановлено, що цей же посадовець незаконно дозволив ув’язненому вільно пересуватися, безперешкодно спілкуватися з родичами та знайомими і користуватися забороненими предметами.

Встановлюються обставини події, причини смерті потерпілого та особи інших причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Справа розслідується за статтею про зловживання владою, вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо:

  • Слідчі ГБР повідомили про підозру в тортурах двом інспекторам патрульної поліції в Одеській області, які кийком вибивали зізнання із затриманих.

Теми: ДБРСІЗООдесаполіція
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