ООС: 10 ворожих обстрілів, один поранений

Збройні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, поранивши одного українського військовослужбовця.

Джерело: ООС

Деталі: Російські окупанти стріляли з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Штаб зафіксував три обстріли неподалік Павлополя, два – поруч з Авдіївкою, по одному поблизу Опитного та Пісків.

Двічі ворог обстрілював із міномету 120-мм калібру околиці Новотошківського (9 мін) та один раз – Оріхового (5 мін).

2 лютого бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, без втрат.