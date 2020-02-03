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ООС: 10 ворожих обстрілів, один поранений

Понеділок, 3 лютого 2020, 17:13
ООС: 10 ворожих обстрілів, один поранений

Збройні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, поранивши одного українського військовослужбовця.

Джерело: ООС

Деталі: Російські окупанти стріляли з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Штаб зафіксував три обстріли неподалік Павлополя, два – поруч з Авдіївкою, по одному поблизу Опитного та Пісків.

Двічі ворог обстрілював із міномету 120-мм калібру околиці Новотошківського (9 мін) та один раз – Оріхового (5 мін).

2 лютого бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, без втрат.

Українська правда
Теми: ДонбасОб'єднані сили на Донбасівійнабойові діїРосія
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