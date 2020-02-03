На Прикарпатті 14-річний хлопець потрапив під потяг

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Понеділок, 3 лютого 2020, 23:18

На Прикарпатті 14-річний мешканець Івано-Франківська потрапив під пасажирський потяг.

Джерело: поліція

Дослівно: "3 лютого близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську під пасажирський потяг сполученням "Харків-Рахів" потрапила людина. 

Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося: від отриманих травм хлопець загинув".

Деталі: Правоохоронці встановили особу загиблого, з’ясовують обставини події.

Українська правда
Теми: Івано-Франківська область Івано-Франківськ залізниця поліція


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