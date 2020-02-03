На Прикарпатті 14-річний хлопець потрапив під потяг

На Прикарпатті 14-річний мешканець Івано-Франківська потрапив під пасажирський потяг.

Джерело: поліція

Дослівно: "3 лютого близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську під пасажирський потяг сполученням "Харків-Рахів" потрапила людина.

Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося: від отриманих травм хлопець загинув".

Деталі: Правоохоронці встановили особу загиблого, з’ясовують обставини події.