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На Прикарпатті 14-річний хлопець потрапив під потяг

Понеділок, 3 лютого 2020, 22:18
На Прикарпатті 14-річний хлопець потрапив під потяг

На Прикарпатті 14-річний мешканець Івано-Франківська потрапив під пасажирський потяг.

Джерело: поліція

Дослівно: "3 лютого близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську під пасажирський потяг сполученням "Харків-Рахів" потрапила людина. 

Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося: від отриманих травм хлопець загинув".

Деталі: Правоохоронці встановили особу загиблого, з’ясовують обставини події.

Українська правда

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Теми: Івано-Франківська областьІвано-Франківськзалізницяполіція
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