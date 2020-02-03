На Прикарпатті 14-річний хлопець потрапив під потяг
Понеділок, 3 лютого 2020, 22:18
На Прикарпатті 14-річний мешканець Івано-Франківська потрапив під пасажирський потяг.
Джерело: поліція
Дослівно: "3 лютого близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську під пасажирський потяг сполученням "Харків-Рахів" потрапила людина.
Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося: від отриманих травм хлопець загинув".
Деталі: Правоохоронці встановили особу загиблого, з’ясовують обставини події.
Українська правда