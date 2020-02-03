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У Києві через грип призупинили навчання у 120 школах

Понеділок, 3 лютого 2020, 22:55
У Києві через грип призупинили навчання у 120 школах

У Києві через грип та ГРВІ освітній процес призупинили повністю у 90 і частково у 30 школах.

Джерело: КМДА 

Дослівно: "Керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ".

Деталі: Також повідомляється про 290 госпіталізованих за минулий тиждень, з них 229 – діти. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Києві підвищився на 26,1%.

У КМДА нагадали, що єдиною профілактикою грипу є щеплення. Направлення видає сімейний лікар.

Знати більше: Грип 2020: симптоми, лікування, як передається і як відрізнити від застуди

Щеплення потрібні всім: як змінився перелік медичних протипоказань до вакцинації

Українська правда

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Теми: КиївгрипосвітаКМДА
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