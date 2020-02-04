Головні новини понеділка і ночі: рейтинг довіри до влади, Київ без коронавірусу

З’явився новий рейтинг довіри до влади, двох осіб у Києві госпіталізували з підозрою на коронавірус — новини, які були актуальні 3 лютого.

Про рейтинг довіри

Рейтинг довіри до президента Зеленського продовжує падати — 63% у грудні перетворилися на 49% у січні. Водночас, українці все одно найбільше довіряють саме йому, на другому місці — спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Якби вибори відбувалися зараз, у Верховну Раду точно пройшли б чотири партії, ще три партії мали б гіпотетичний шанс потрапити в парламент: їхнє відставання від 5%-го бар’єру – в межах похибки.

Про коронавірус

У Києві двох осіб, які прилетіли з Китаю, госпіталізували до інфекційного відділення Олександрівської лікарні з підозрою на захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV.

За результатами медичного огляду, підозра на інфекцію не підтвердилася.

Усього заражених 17 205 осіб. Смертельний результат зафіксовано в 361 випадку, 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування.

Китай закінчив будівництво однієї з двох лікарень в Ухані, призначених для лікування хворих на коронавірус.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 18 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Разумков закликав депутатів думати, про що вони говорять, пам’ятати, звідки вони прийшли у парламент і перестати жити в іншій реальності.

Іран заявив, що після витоку аудіозапису переговорів з пілотом іранського літака більше не буде ділитися з Україною доказами щодо розслідування катастрофи українського лайнера.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який прибув в Україну з офіційним візитом, привітався з почесною вартою словами "Слава Україні!".

Українська режисерка Ірина Цілик отримала нагороду за найкращу документальну режисуру на американському кінофестивалі "Санденс" за стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин".

Прокуратура Нідерландів висунула звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing рейсу МН17 на сході України і викликала їх для слідчих дій.

Офіс генерального прокурора продовжив до квітня 2020 року строк досудового розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Президент Володимир Зеленський дав доручення Кабміну розібратись із ситуацією, яка склалась навколо жінки, якій депутат від Слуги народу" Євген Брагар порадив продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. Там порахували, що, завдяки субсидії, жінка має платити 300-350 грн на місяць.

За останніми даними, у результаті зараження коронавірусом у Китаї померли щонайменше 425 людей. Захворіли у всьому світі понад 19 тисяч.