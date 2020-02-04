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Вибори у США: на першому голосуванні за суперника Трампа не можуть порахувати голоси

Вівторок, 4 лютого 2020, 07:37

У США на кілька годин затримується оприлюднення результатів кокусів демократів, первинних партійних голосувань в штаті Айова,  через "невідповідності" в підрахунку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Штат Айова, за традицією, є першим, в якому проводяться праймеріз та кокуси. Демократи обирають кандидата, який протистоятиме на виборах 3 листопада Дональду Трампу.

У місцевому штабі Демпартії заявили про "невідповідність" технічного підрахунку та що партія змушена проводити ручний підрахунок голосів.

"На додаток до технологічних систем, що використовуються для підрахунку результатів, ми також використовуємо фотографії результатів і паперові результати для перевірки відповідності всіх результатів і забезпечення впевненості та точності в числах, які ми повідомляємо",- заявили у партії.

У штабі партії запевнили про відсутність хакерської атаки чи іншого втручання.

Водночас команди кандидатів заявили, що зіткнулися з проблемами, коли надсилали результати голосування через новий додаток. Дехто також зіткнувся з проблемами на голосовій лінії, коли намагався повідомити результати.

Очікувалося, що результати з майже 1600 дільниць надійдуть до вечора понеділка. Утім досі не зрозуміло, коли вони будуть опубліковані. Командам кандидатів у штабі партії повідомили, що результати не слід очікувати до ранку.

В останні дні перед демократичними кокусами в Айові в опитуваннях лідирували сенатор Берні Сандерс, ексвіцепрезидент Джо Байден, сенаторка Елізабет Воррен та колишній мер з Індіани Пітери Буттіджич.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибори
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