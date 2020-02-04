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У Франції вбили чеченського блогера, який критикував Кадирова

Вівторок, 4 лютого 2020, 09:34
У Франції вбили чеченського блогера, який критикував Кадирова

У французькому місті Лілль убитий 44-річний чеченський блогер Імран Алієв, який критикував режим лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Point.

За даними видання, вбивство сталося минулого четверга, 30 січня, в номері готелю в центрі Лілля. На тілі убитого були "множинні рани грудей", поліція знайшла знаряддя вбивства на місці злочину.

Убитий блогер, також відомий під псевдонімом Мансур Старий, і людина, яка супроводжувала його, прибули в Лілль з Бельгії в ніч з середи на четвер.

Алієв розміщував в Facebook і YouTube вкрай критичні записи щодо авторитарного чеченського лідера Рамзана Кадирова, якого регулярно звинувачують у порушеннях прав людини. У відео він стверджував, що минулого літа на нього вже скоювали замах.

Джерело в поліції повідомило, що вбивство "має всі характеристики політичного мотиву", але офіційно хід розслідування не коментується. У прокуратурі Лілля лише заявили, що ніяких арештів не проводилося.

Нагадаємо, п'ять місяців тому в центрі Берліна серед білого дня вбили 40-річного громадянина Грузії Зелімхана Хангохвілі.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. 

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства.

Росія у відповідь вирішила вислати двох німецьких дипломатів з Москви.

Як свідчать розслідування ЗМІ, росіянин Вадим Красиков, заарештований в Німеччині за звинуваченням у вбивстві Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні двох замовних вбивствах.

Теми: ФранціяКадироввбивствоЧечня
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