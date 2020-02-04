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Коронавірус: Китай закликає США і світ "утриматися від надмірної реакції"

Вівторок, 4 лютого 2020, 09:41
Коронавірус: Китай закликає США і світ утриматися від надмірної реакції

Пекін нарощує дипломатичні зусилля, щоб заспокоїти країни світу, що він може контролювати спалах коронавірусу, яка вже забрала життя понад 420 осіб.

Джерело: Reuters

Деталі: Так Китай намагається запобігти запровадженню зростанню заборон на поїздки щодо мандрівників із Китаю.

В останні дні державний радник Китаю Ван Ї говорив із міністрами закордонних справ 7-ми країн, включаючи Німеччину, Малайзію, Судан і Саудівську Аравію.

Він запевняв їх, що Китай зможе контролювати спалах епідемії, і в деяких випадках виступав проти обмежень на поїздки.

Пряма мова держрадника Китаю в розмові з міністром закордонних справ Саудівської Аравії: "ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) прямо рекомендувала, щоб країни не робили непотрібних обмежень на поїздки і торгівлю.

Я вірю, що Саудівська Аравія завжди буде з нами в боротьбі з епідемією. Епідемія носить тимчасовий характер, а наша співпраця і дружба носять тривалий характер".

Інші подробиці: Речник Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін закликав США "утримуватися від надмірної реакції" і співпрацювати з Китаєм у боротьбі зі спалахом епідемії.

Цьому передувало: Китай стикається зі зростанням ізоляції, оскільки все більше авіакомпаній припиняють польоти в його материкові міста, а деякі країни, включаючи Сполучені Штати і Сінгапур, вводять обмеження на поїздки для іноземних мандрівників, які нещодавно відвідали країну.

Число загиблих у результаті епідемії, яка заразила більш як удвічі більше людей у ​​всьому світі, ніж число спалахів SARS 2002/2003 років, що також сталося в Китаї, тепер становить 427.

Усі, крім однієї з цих смертей, відбулися на китайській землі. Одна людина померла на Філіппінах.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКитайСШАсвіт
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