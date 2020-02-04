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Мінські угоди потребують уточнення – посол Франції

Вівторок, 4 лютого 2020, 10:52
Мінські угоди потребують уточнення – посол Франції

Франція вважає, що в Мінських угодах є пункти, які потребують уточнення та деталізації.

Про це посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив в інтерв’ю "Громадському", повідомляє "Європейська правда".

"Очевидно, що в самому тексті Мінських угод є пункти, які не є визначеними, які заслуговують на уточнення, пояснення та деталізацію. Особливо це стосується послідовності дій", - сказав дипломат.

За його словами, потрібно, щоби експерти зібралися за столом та деталізували пункти угод.

"Але це не означає, що треба відмовитися від "Мінська". Немає іншої можливості, окрім Мінських угод, адже вони були підписані Україною, і саме вони є основою. Ці угоди треба взяти за основу, далі можуть бути інтерпретації", - підкреслив де Понсен.

Він додав, що Франція задоволена проведенням "нормандського саміту" в Парижі. Втім, за його словами, вона розчарована провалом припинення вогню, яке мало розпочатися з 1 січня.

Нагадаємо, на зустрічі в грудні Україна, Росія, Німеччина та Франція домовилися, що передумови для проведення місцевих виборів у ОРДЛО мають бути створені протягом 4 місяців.

Україна та Росія мають різні позиції щодо термінів передачі українського кордону під контроль Києва. Україна наполягає на передачі контролю над кордоном до проведення виборів.

Після саміту "нормандської четвірки" канцлерка Ангела Меркель висловила сподівання, що Мінські домовленості будуть переглянуті.

Владімір Путін, в свою чергу, наголосив, що гнучкість не має зачіпати питання передачі контролю над кордоном.

Теми: Мінські угодиДонбасФранція
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