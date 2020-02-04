ОГП взявся за бойовиків, які вели полонених "коридором ганьби" у Донецьку

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Вівторок, 4 лютого 2020, 14:43

Офіс генпрокурора повідомив про підозру чотирьом бойовикам, які 24 серпня 2014 року провели українських військовополонених "коридором ганьби".

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили чотирьом громадянам України про підозру за фактами участі у незаконних збройних формуваннях "ДНР" та жорстокого поводження з військовополоненими.

За версією слідства, вони брали участь у проведенні так званого "параду полонених" в окупованому Донецьку 24 серпня 2014 року".

Деталі: Бойовикам інкримінують ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 ККУ.

Встановлено, що в День незалежності у 2014 році в окупованому Донецьку 50 військовополонених вишикували у похідну колону та у супроводі озброєних гвинтівками осіб змусили рухались по центральній вулиці міста. Під час руху указаної колони військовополонених ображали та били.

В ОГП нагадали, що проведення подібних заходів порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

Передісторія: 

  • 24 серпня 2014 року у Донецьку проросійські бойовики провели полонених українців "коридором ганьби" замість параду до Дня незалежності України. На YouTube було відео колони, якій натовп кричав "фашисти!", хтось вимагав поставити українських військових на коліна, а хтось кидав у них яйця.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурора Донбас ДНР


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