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Чоловік давав хабар за спецстатус Львова, а отримав 5 років тюрми – СБУ

Вівторок, 4 лютого 2020, 13:59
Чоловік давав хабар за спецстатус Львова, а отримав 5 років тюрми – СБУ

На Львівщині засуджено до 5 років позбавлення волі чоловіка, який за гроші просив чиновника Львівської облради винести на розгляд ради проекту рішення про прийняття звернень до перших осіб держави щодо надання Львівській області спеціального економічного статусу.

Джерело: Пресслужба СБУ у Львівській області

Дослівно: "Зловмисник намагався дати чиновнику хабар у розмірі 50 тисяч гривень за винесення на розгляд сесії облради проекту рішення про прийняття звернень до перших осіб держави щодо надання Львівській області спеціального економічного статусу. Такі звернення є частиною гібридної агресії проти України та мають назву "тихої федералізації".

Деталі: При цьому чоловіка визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Про покарання за зазіхання на територіальну цілісність України не йдеться.

Українська правда

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Теми: Львівхабарфедералізм
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