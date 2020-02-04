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Експосол Польщі в листі до Дуди: Мене звільнили перед Йованович, не назвавши причини

Вівторок, 4 лютого 2020, 14:04
Експосол Польщі в листі до Дуди: Мене звільнили перед Йованович, не назвавши причини

Ян Пєкло, колишній посол Польщі в Україні, вирішив опублікувати зміст листа, якого він надіслав президенту Анджею Дуді у липні 2019 року. Він написав його у зв’язку зі своїм звільненням - до завершення звичайної каденції.

Як повідомляє "Європейська правда", зміст листа Пєкло оприлюднив у своєму Facebook.

"Я вирішив оприлюднити свій лист, тому що я потрапив у незручне становище, і негативна динаміка подій у Міністерстві закордонних справ показує, що моя історія не є винятком. Цікаво, хоча це, мабуть, лише збіг, що моє звільнення передувало пізнішому достроковому звільненню з посади Марі Йованович, посла США в Києві, що відлунням спричинило справжню бурю у Вашингтоні", - пише експосол.

Як приклад він навів питання про звільнення Яцека Ізидорчика з посади посла в Токіо. Ізидорчик нещодавно звинуватив у непристойній поведінці генерального директора МЗС Польщі Анджея Папєжа, якого він називає головною людиною в МЗС.

Пєкло вказує, що його звільнили не тільки до завершення терміну, але й зробили це без оприлюднення "достовірних, змістовних" причин. Він також пише про проблеми, які він мав на місці роботи, наприклад, досить тривалий час йому довелося працювати без заступника, адміністративного керівника та бухгалтера.

"Я повідомив про проблеми моєму начальству, але відповіді не було. Однак доброзичливих до мене працівників почали звільняти одного за одним", - каже Пєкло. Він додає, що поки канцелярія президента не відповіла на його лист.

Колишній посол закликає президента Дуду розглянути це питання. "Не повинно стати стандартом звільняти послів, висунутих президентом до завершення терміну їхніх повноважень, за обставин, позбавлених надійного ґрунтованого пояснення. Такі ситуації ставлять під сумнів надійність та професіоналізм зовнішньої політики нашої країни", - вважає Ян Пєкло.

Водночас він зазначає, що його призначив уряд PiS та висунув Дуда. Пєкло став послом Польщі в Україні в жовтні 2016 року. Його термін повноважень був скорочений, і він покинув Київ рівно рік тому.

"Спочатку мені продовжили перебування на три роки, потім рішення було скасовано, що поставило мене перед необхідністю готувати поїздку в прискореному темпі", - каже Пєкло.

Як повідомив один із журналістів порталу Onet.pl, "офіційно ніхто не пояснив причину звільнення посла. Неофіційно відомо, що Ян Пєкло був сіллю в оці так званих кресових середовищ та ультраправих сил, для яких вже не Росія, а Україна є противником".

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"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаУкраїнаСШАДуда
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