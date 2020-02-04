MH17: Гіркін каже, що не буде свідчити, навіть якщо його притягнуть насильно

Так званий міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) не визнає звинувачення прокуратури Нідерландів у справі про катастрофу Boeing MH17 на Донбасі в 2014 році.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова Гіркіна: "Я не визнаю пред'явленого обвинувачення і не визнаю, що ці люди мають право пред'являти звинувачення мені".

Деталі: Крім того, відповідаючи на питання, чи готовий він дати свідчення у цій справі, він відповів: "Не готовий, навіть якби мене доставили туди насильно".

Що було раніше: 3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing рейсу МН17 на сході України і викликала їх для слідчих дій.

Мова йде про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

Суд над підозрюваними у збитті літака MH-17 розтягнеться на 25 тижнів.

Справу розглядатимуть три судді Окружного суду Гааги. Засідання будуть транслювати в прямому ефірі.

Перше судове засідання призначене на 9 березня.

За версією слідства, Гіркін вранці 18 липня брав участь у розмові з Дубинським, який пов'язаний з евакуацією установки "Бук" з підконтрольною сепаратистам території України назад до Росії. Ймовірно, Стрєлков також був повністю обізнаний про постачання "Бука" з Росії.

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