ЗМІ: США можуть запровадити подальші санкції проти "Північного потоку-2"

Невдовзі США можуть завдати ще одного удару проти російського газопроводу до Німеччини "Північний потік-2".

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє видання Handelsblatt з посиланням на джерела.

Якщо Росія спробує добудувати кілометри трубопроводу, яких бракує, Палата представників і Сенат готові ухвалити ще один закон про санкції, згідно з дипломатичними колами у Вашингтоні", - йдеться у матеріалі.

Цього разу санкції можуть вразити європейських інвесторів, які беруть участь у проєкті, або, можливо, компанії, які захочуть придбати газ, якщо він коли-небудь почне надходити.

"Це може статися дуже швидко, кажуть, можливо, у лютому чи березні", - сказано в статті.

Трубопровід за 10 мільярдів доларів ризикує стати інвестиційною руїною на дні Балтійського моря. Але німецький уряд не відмовляється від боротьби. Він досі вважає, що трубопровід може бути завершений у "розумні часові рамки". Лише 150 кілометрів газопроводу, прокладеного між Росією та Німеччиною, досі відсутні.