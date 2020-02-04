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ЗМІ: США можуть запровадити подальші санкції проти "Північного потоку-2"

Вівторок, 4 лютого 2020, 17:18

Невдовзі США можуть завдати ще одного удару проти російського газопроводу до Німеччини "Північний потік-2".

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє видання Handelsblatt з посиланням на джерела.

Якщо Росія спробує добудувати кілометри трубопроводу, яких бракує, Палата представників і Сенат готові ухвалити ще один закон про санкції, згідно з дипломатичними колами у Вашингтоні", - йдеться у матеріалі.

Цього разу санкції можуть вразити європейських інвесторів, які беруть участь у проєкті, або, можливо, компанії, які захочуть придбати газ, якщо він коли-небудь почне надходити. 

"Це може статися дуже швидко, кажуть, можливо, у лютому чи березні", - сказано в статті.

Трубопровід за 10 мільярдів доларів ризикує стати інвестиційною руїною на дні Балтійського моря. Але німецький уряд не відмовляється від боротьби. Він досі вважає, що трубопровід може бути завершений у "розумні часові рамки". Лише 150 кілометрів газопроводу, прокладеного між Росією та Німеччиною, досі відсутні.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїСШАРосіяНімеччинагаз
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