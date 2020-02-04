СБУ схопила ділка, який незаконно оформляв соцвиплати жителям Луганська

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Вівторок, 4 лютого 2020, 18:43

Контррозвідка Служби безпеки України відзвітувала про блокування трафіку незаконного отримання жителями окупованої Луганщини українських соціальних виплат.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Спецслужба з’ясувала, що підприємець з тимчасово окупованого Луганська, який займався пасажирськими перевезеннями на підконтрольну українській владі територію, надавав послуги із "заочного" оформлення соцвиплат.

Правоохоронці зупинили ділка на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під час рейсу до Сєвєродонецька, куди він прямував для чергового незаконного оформлення соціальних нарахувань.

У чоловіка виявлено майже п’ятдесят банківських карток, велику кількість нотаріальних довіреностей та документів жителів тимчасово окупованих територій Луганської області.

СБУ перевіряє чоловіка на причетність до протиправної діяльності так званої "МДБ ЛНР", а також з’ясовує, чи є серед клієнтів ділка колишні і діючі бойовики незаконних збройних формувань.

Також правоохоронці встановлюють посадовців українських держустанов, які ймовірно причетні до функціонування схеми.

Що було раніше: В СБУ нагадали, що у січні правоохоронці викрили двох комерсантів з тимчасово окупованого Алчевська, які в інтересах так званої "МДБ ЛНР" організували нелегальне оформлення українських соціальних виплат.

Теми: соцвиплати ОРДЛО СБУ


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