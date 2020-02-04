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Позиції українських бійців на Донбасі обстріляли 8 разів

Вівторок, 4 лютого 2020, 17:56
Позиції українських бійців на Донбасі обстріляли 8 разів

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 8 разів обстріляли українські позиції.

Джерела: прес-служба Операції об’єднаних сил у Facebook  

Дослівно: "Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Деталі: Вказується, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по позиціях українців, а п’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Українська правда

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Теми: Донбас
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