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Зеленський перевірив виконання своїх указів

Вівторок, 4 лютого 2020, 23:22
Зеленський перевірив виконання своїх указів

Президент Володимир Зеленський провів нараду за участю представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова: "Видано два укази президента щодо завдань уряду й парламенту з економічних та соціальних питань. 30 завдань виконано, 13 виконані частково або перебувають у процесі виконання, дев’ять завдань не виконано".

Деталі: За словами президента, Міністерство розвитку громад та територій не виконало завдання щодо розробки законопроекту про підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку у конкурентоспроможності, забезпечення розробки та затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2028 роки. 

Міністерство енергетики та захисту довкілля не виконало завдання щодо укладення угоди про розподіл продукції та щодо запровадження системи інтегрованих дозволів на викиди забруднювальних речовин, а також щодо реформи Держекоінспекції. 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не вжило заходів щодо зменшення нелегальної зайнятості та детінізації доходів населення. 

Міністерство інфраструктури не розробило законопроект про реформування залізничних перевезень.

Також президент наголосив, що Верховна Рада досі не розглянула законопроекти:

  • Про внутрішній водний транспорт
  • Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор
  • Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
  • Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку, щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності.

Володимир Зеленський закликав уряд і парламент активізувати роботу.

Микола Донєв, УП
Теми: ЗеленськийВерховна Радазаконодавство
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