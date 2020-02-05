Америка має першою встановити свій прапор на Марсі — Трамп

Президент США Дональд Трамп закликав американських законодавців затвердити програму, яка передбачає висадку першими американських астронавтів на Марсі.

Джерело: Укрінформ

Деталі: З відповідною заявою глава Білого дому виступив у вівторок під час звернення до обох палат Конгресу США про стан справ у країні.

Пряма мова: "Підтверджуючи нашу спадщину вільної нації, ми повинні пам’ятати, що Америка завжди була християнською країною. Тепер ми маємо досягти наступної доленосної межі – Америки у зорях.

Наступним чоловіком і першою жінкою на Місяці мають стати американські астронавти, щоби використати це як стартовий майданчик для того, аби Америка стала першою нацією, яка поставить свій прапор на Марсі".

Деталі: Трамп звернувся до Конгресу з проханням "профінансувати програму" щодо освоєння Космосу. Крім того, Трамп нагадав, що його указом у країні були створені Космічні війська США.