Америка має першою встановити свій прапор на Марсі — Трамп

267 переглядів
Середа, 5 лютого 2020, 06:21

Президент США Дональд Трамп закликав американських законодавців затвердити програму, яка передбачає висадку першими американських астронавтів на Марсі.

Джерело: Укрінформ

Деталі: З відповідною заявою глава Білого дому виступив у вівторок під час звернення до обох палат Конгресу США про стан справ у країні.

Пряма мова: "Підтверджуючи нашу спадщину вільної нації, ми повинні пам’ятати, що Америка завжди була християнською країною. Тепер ми маємо досягти наступної доленосної межі – Америки у зорях.

Наступним чоловіком і першою жінкою на Місяці мають стати американські астронавти, щоби використати це як стартовий майданчик для того, аби Америка стала першою нацією, яка поставить свій прапор на Марсі".

Деталі: Трамп звернувся до Конгресу з проханням "профінансувати програму" щодо освоєння Космосу. Крім того, Трамп нагадав, що його указом у країні були створені Космічні війська США.

Теми: Трамп США космос


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Джуліані про імпічмент Трампа: Він має добиватись розслідування щодо Байдена в Україні 5 лютого 2020, 02:42
Рейтинг Трампа найвищий за весь час його президентства 4 лютого 2020, 22:36
Ісламські держави відхилили план Трампа з примирення Ізраїлю та Палестини 3 лютого 2020, 22:03
Усі новини
Головні новини
Зеленський запропонував витратити гроші від "Газпрому" на медицину та інфраструктуру
ДБР спіймало на хабарі посадовця Кабміну
Рятувальники просять водіїв у найближчі дні не виїжджати з міст
Україна виграла у Росії апеляцію в СОТ
Усі новини
Освіта

Розпочалася реєстрація на ЗНО-2020. Як це зробити онлайн

ТаблоID

Червона доріжка BAFTA у "старому" вбранні

опитування

Українцям стали менше подобатися комедії