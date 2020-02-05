Головні новини вівторка і ночі: вимога до Зеленського, скорочення складу Ради

Стала відома головна вимога українців до Зеленського, Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів на третину — новини, які були актуальні 4 лютого.

Про вимогу

64% українців найбільше чекають від президента Володимира Зеленського припинення військових дій на Сході країни.

Зеленський залишається лідером за довірою українців, йому довіряють 59% населення, не довіряють 32% – хоча в грудні його показники були кращі: 67% довіряли і 25% не довіряли.

Серед тих, хто бачив новорічне звернення президент, дві третини громадян оцінили його позитивно.

Про Раду

Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт про зменшення конституційного складу Верховної Ради з 450 до 300 нардепів, та закріплення пропорційної виборчої системи.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 18 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський провів нараду за участю представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань.

Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї Дениса Шмигаля.

Українська лікарка Олена Федченко прийняла пологи на борту літака Qatar Airways сполученням Доха – Бангкок.

Народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву спіймали в Раді за листуванням з лідером Ліберально-демократичної партії Росії, депутатом Державної думи Володимиром Жириновським.

Київрада за рік не уповноважила комунальні підприємства міста дозволити мобільним оператором розгортати мережі інтернет-зв’язку в метрополітені.

Глава Держслужби з надзвичайних ситуацій закликав водіїв 5-7 лютого утриматися від виїзду за межі населених пунктів без гострої необхідності.

Президент Володимир Зеленський запропонував витратити 2,9 млрд доларів, які НАК "Нафтогаз України" отримала від компанії "Газпром", на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток медичної галузі.

Президент США Дональд Трамп закликав американських законодавців затвердити програму, яка передбачає висадку першими американських астронавтів на Марсі.