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Водіїв попереджають про хуртовини, місцями уже 30 см снігу

Середа, 5 лютого 2020, 07:20
Водіїв попереджають про хуртовини, місцями уже 30 см снігу

Станом на ранок 5 лютого у центральних, південних областях йде дощ, місцями сильний дощ, в західних, північних, північно-східних областях невеликий сніг, дороги мокрі, місцями приріст снігу сягнув 30 см.

Джерело: Укравтодор, Державна служба з надзвичайних ситуацій  

Дослівно Укравтодор: "Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре. В Дніпропетровській області місцями ожеледиця. На перевальних ділянках доріг  протягом ночі значні снігові опади, де випало до 30см. (Ужоцький перевал). Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано".

Деталі: Повідомляється, що наразі при Укравтодорі працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Дороги державного значення чистять від снігу, спуски, підйоми, мости, шляхопроводи, заокруглені ділянки  доріг обробляють протиожеледними матеріалами. Для цього задіяно 578 одиниць техніки та 773 робітники.

За даними ДСНС, 5 лютого прогнозують сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20 см, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця, в Карпатах сильний сніг (приріст снігового покриву 30-50 см).

Наразі внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлений 41 населений пункт у двох областях (Одеська – 24, Івано-Франківська – 17). На місцях працюють бригади обленерго.

Складні погодні умови очікуються також 6 лютого.  У центральних областях прогнозують значний сніг, у східних областях значний сніг з дощем, пориви вітру 15-20 м/с, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця, до 10-15 см снігу.

В Кіровоградській та Дніпропетровській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областей до  30-50 см снігу, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

В південних областях значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см, пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

У Києві прогнозують значні опади переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 5-10 см (1 рівень небезпечності).

Снігопади припиняться 7-9 лютого. Але температура повітря знизиться до 7-13° морозу вночі та до -6° вдень; у східних областях та Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу.

Українська правда

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Теми: погодадороги
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