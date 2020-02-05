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Для українців послабили візовий режим з двома країнами

Середа, 5 лютого 2020, 10:43
Для українців послабили візовий режим з двома країнами

Прем’єр Олексій Гончарук заявляє, що для українців збільшили удвічі термін безвізового перебування у Монголії та Аргентині.

Джерело: Гончарук у Telegram

Пряма мова: "Відтепер українці зможуть подорожувати Монголією та Аргентиною до 90 днів протягом 180 днів без віз!".

Деталі: За словами Гончарука, це затверджено відповідними протоколами між Кабміном та урядами цих країн.

Раніше українці могли перебувати без на території Монголії та Аргентини 90 днів протягом 1 року.

Українська правда

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Теми: ГончарукбезвізМонголіяАргентина
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