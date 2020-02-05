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Катастрофа МАУ: Іран закликає не допускати витоків інформації

Середа, 5 лютого 2020, 11:21

Іран продовжить співпрацювати з іншими країнами у розслідуванні збиття літака "Міжнародних авіаліній України", але сподівається, що більше не буде витоків інформації, яка стосується розслідування.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву Організації цивільної авіації Ірану розповсюдило державне іранське агентство IRNA.

"Згідно з Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. (також відомою як Чиказька конвенція), громадську думку слід залучати не шляхом витоку цих результатів, а шляхом пошуку причин повітряної катастрофи, щоб уникнути її повторення. Отже, єдиною стороною, яка має право оприлюднити інформацію про катастрофу, є сторона, відповідальна за її вивчення", - йдеться у заяві.

В Організації цивільної авіації Ірану заявили, що продовжать розгляд різних аспектів катастрофи українського літака в рамках міжнародних та національних норм.

"І Організація також продовжить співпрацю з країнами, що беруть участь у цьому. Тим часом Іран очікує, що всі сторони уникатимуть політизації катастрофи та створення перешкод для технічного та експертного процесу", - йдеться у заяві.

В Ірані також заявили, що аудіозапис, який був оприлюднений українськими ЗМІ, разом з деякими іншими документами передали представнику України в рамках звичайної робочої процедури.

"Звуковий файл не був монополізований, оскільки інші рейси, які були на зв’язку з диспетчерською вежею, чули його одночасно. Отже, будь-який витік даних, як-от запис, який був предметом розслідування, суперечить правилам розслідування повітряних катастроф", - зазначили в Тегерані.

Також в організації запевнили, що її не попереджали про будь-які запуски ракет в авіапросторі над Тегераном перед збиттям українського літака. Зазначається, що були зібрані та проаналізовані всі розмови пілотів та диспетчерів, що відбулися в день катастрофи літака МАУ.

Теми: катастрофа МАУ в ІраніавіаІран
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