Кабмін розширив список дітей, які можуть безкоштовно відпочивати в "Артеку"

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Середа, 5 лютого 2020, 12:34

Уряд розширив перелік пільгових категорій дітей, які можуть  відпочивати в дитячих центрах "Артек" та "Молода гвардія" за рахунок Держбюджету.

Джерело: telegram-канал прем’єр-міністра України Олексія Гончарука

Пряма мова: "Уряд розширив перелік пільгових категорій дітей, яким держава надасть допомогу для оздоровлення та відпочинку".

Деталі: До переліку пільгових категорій дітей включено:

- дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

-  дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Нагадаємо:

  • Державне підприємство України "Міжнародний дитячий центр "Артек" у 2015 році тимчасово переїхало з окупованого Криму до Київської області.

Теми: діти пільги Кабінет міністрів


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