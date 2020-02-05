Кабмін розширив список дітей, які можуть безкоштовно відпочивати в "Артеку"

Уряд розширив перелік пільгових категорій дітей, які можуть відпочивати в дитячих центрах "Артек" та "Молода гвардія" за рахунок Держбюджету.

Джерело: telegram-канал прем’єр-міністра України Олексія Гончарука

Пряма мова: "Уряд розширив перелік пільгових категорій дітей, яким держава надасть допомогу для оздоровлення та відпочинку".

Деталі: До переліку пільгових категорій дітей включено:

- дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

- дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

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