Кабмін розширив список дітей, які можуть безкоштовно відпочивати в "Артеку"
Середа, 5 лютого 2020, 11:34
Уряд розширив перелік пільгових категорій дітей, які можуть відпочивати в дитячих центрах "Артек" та "Молода гвардія" за рахунок Держбюджету.
Джерело: telegram-канал прем’єр-міністра України Олексія Гончарука
Пряма мова: "Уряд розширив перелік пільгових категорій дітей, яким держава надасть допомогу для оздоровлення та відпочинку".
Деталі: До переліку пільгових категорій дітей включено:
- дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
- дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;
- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
Нагадаємо:
- Державне підприємство України "Міжнародний дитячий центр "Артек" у 2015 році тимчасово переїхало з окупованого Криму до Київської області.