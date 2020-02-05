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В Одесі демонтували меморіальну дошку соратнику Сталіна

Середа, 5 лютого 2020, 12:51
В Одесі демонтували меморіальну дошку соратнику Сталіна

В Одесі демонтували меморіальну дошку голові президії Верховної Ради СРСР та голові  Центрвиконкому СРСР Михайлові Калініну.

Джерело: Інститут національної пам’яті: південь у Facebook

Дослівно: "Ім’я Калініна також внесено до списку історичних постатей, що підпадають під Закон про декомунізацію".

Деталі: Михайло Калінін був радянським державним і партійним діячем. З 1919 року і до своєї смерті займав найвищу посаду (в різні роки іменувалася по-різному) в органах державної влади РРФСР, а потім і в СРСР. Калініна називали "всеросійським старостою", а згодом і "всесоюзним старостою".   

Передісторія: 

  • 4 лютого в Одесі демонтували останній барельєф радянського маршала Георгія Жукова, який висів на стіні будинку, де зараз живуть студенти історичного факультету Одеського національного університету імені Мечникова. Не обійшлося без опору.

Українська правда

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Теми: Одесадекомунізація
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