В Одесі демонтували меморіальну дошку соратнику Сталіна

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Середа, 5 лютого 2020, 13:51

В Одесі демонтували меморіальну дошку голові президії Верховної Ради СРСР та голові  Центрвиконкому СРСР Михайлові Калініну.

Джерело: Інститут національної пам’яті: південь у Facebook

Дослівно: "Ім’я Калініна також внесено до списку історичних постатей, що підпадають під Закон про декомунізацію".

Деталі: Михайло Калінін був радянським державним і партійним діячем. З 1919 року і до своєї смерті займав найвищу посаду (в різні роки іменувалася по-різному) в органах державної влади РРФСР, а потім і в СРСР. Калініна називали "всеросійським старостою", а згодом і "всесоюзним старостою".   

Передісторія: 

  • 4 лютого в Одесі демонтували останній барельєф радянського маршала Георгія Жукова, який висів на стіні будинку, де зараз живуть студенти історичного факультету Одеського національного університету імені Мечникова. Не обійшлося без опору.

Українська правда
Теми: Одеса декомунізація


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