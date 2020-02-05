В Одесі демонтували меморіальну дошку соратнику Сталіна

В Одесі демонтували меморіальну дошку голові президії Верховної Ради СРСР та голові Центрвиконкому СРСР Михайлові Калініну.

Джерело: Інститут національної пам’яті: південь у Facebook

Дослівно: "Ім’я Калініна також внесено до списку історичних постатей, що підпадають під Закон про декомунізацію".

Деталі: Михайло Калінін був радянським державним і партійним діячем. З 1919 року і до своєї смерті займав найвищу посаду (в різні роки іменувалася по-різному) в органах державної влади РРФСР, а потім і в СРСР. Калініна називали "всеросійським старостою", а згодом і "всесоюзним старостою".

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