Кабмін схвалив Річну національну програму Україна-НАТО "нової якості"

Уряд схвалив Річну національну програму Україна-НАТО, яка була розроблена за міжнародною методикою і має таку саму структуру як і План дій щодо членства у НАТО.

Джерело: Telegram-канал прем’єр-міністра Олексія Гончарука, пресслужба Кабінету міністрів України

Пряма мова: "Наш Уряд включив до своєї Програми діяльності амбітну ціль: аби за п’ять років Україна відповідала критеріям вступу до НАТО. Якою буде Україна рівня натівських стандартів? Це держава, для якої безпека і добробут громадянина знаходяться у центрі уваги. Держава, яка здатна захистити свої людиноцентричні принципи".

Деталі: За словами прем’єр-міністра, річна національна програма передбачає як реформи сектору безпеки та оборони, так і демократичні перетворення в країні. Вона максимально наближена за змістом та принципами до Плану дій щодо членства у НАТО та має таку саму структуру.

Зокрема програма включає приведення всієї системи управління силами оборони, стратегічного та оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження до стандартів і сумісності із системами НАТО,

Гончарук повідомив, що уперше розробка документа здійснювалася за міжнародною методикою Results-Based Management (RBM — "Управління, орієнтоване на результат"). Він підкреслив, що саме така методика використовується при підготовці аналогічних стратегічних документів у державах-членах НАТО, Світовому банку та ООН.

Віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що програма є дорожньою картою євроатлантичних реформ.

Пряма мова: "Ми вже говоримо з Альянсом однією мовою. Річна національна програма на 2020 рік написана абсолютно "натівською" мовою, мовою конкретних вимірюваних результатів, які вирішують конкретні проблеми у визначених ділянках реформ, і спрямовані, насамперед, на безпеку та добробут людини. Ця дорожня карта євроатлантичних реформ гарантовано веде нашу країну до високих стандартів НАТО"

Деталі: У Кабміні підкреслили, що програма розроблялася одночасно з Державним бюджетом на 2020 рік, тому всі заходи, передбачені у програмі, підкріплені фінансово.