Зеленський написав лист Сі Цзіньпіну через коронавірус

Президент Володимир Зеленський направив листа голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну зі співчуттями у зв’язку із загибеллю людей від ускладнень, спричинених епідемією коронавірусу.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "В Україні глибоко стурбовані інформацією про значну кількість жертв епідемії пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі та близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби".

Деталі: Зеленський побажав швидкого одужання хворим і висловив упевненість, що завдяки рішучим та ефективним діям керівництва Китаю, медиків і всього китайського народу КНР швидко здолає небезпечну хворобу. Глава держави зазначив, що "в цей складний час Китай може розраховувати на підтримку України".

Нагадаємо: Від наслідків китайського коронавірусу 2019-nCoV станом на ранок 5 лютого померли 493 особи, одужали 926 людей з близько 24,5 тисяч інфікованих.

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