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Зеленський написав лист Сі Цзіньпіну через коронавірус

Середа, 5 лютого 2020, 13:44
Зеленський написав лист Сі Цзіньпіну через коронавірус

Президент Володимир Зеленський направив листа голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну зі співчуттями у зв’язку із загибеллю людей від ускладнень, спричинених епідемією коронавірусу.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "В Україні глибоко стурбовані інформацією про значну кількість жертв епідемії пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі та близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби".

Деталі: Зеленський побажав швидкого одужання хворим і висловив упевненість, що завдяки рішучим та ефективним діям керівництва Китаю, медиків і всього китайського народу КНР швидко здолає небезпечну хворобу. Глава держави зазначив, що "в цей складний час Китай може розраховувати на підтримку України".

Нагадаємо: Від наслідків китайського коронавірусу 2019-nCoV станом на ранок 5 лютого померли 493 особи, одужали 926 людей з близько 24,5 тисяч інфікованих.

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Авіаперевізники з усього світу скорочують і скасовують рейси в Китай через поширення нового коронавірусу на тлі падіння попиту. Великі компанії забороняють своїм співробітникам літати в КНР.
  • Випадків коронавірусу в Україні не зафіксовано. 

Українська правда

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