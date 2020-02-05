Зеленський написав лист Сі Цзіньпіну через коронавірус
Президент Володимир Зеленський направив листа голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну зі співчуттями у зв’язку із загибеллю людей від ускладнень, спричинених епідемією коронавірусу.
Джерело: Офіс президента
Пряма мова Зеленського: "В Україні глибоко стурбовані інформацією про значну кількість жертв епідемії пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі та близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби".
Деталі: Зеленський побажав швидкого одужання хворим і висловив упевненість, що завдяки рішучим та ефективним діям керівництва Китаю, медиків і всього китайського народу КНР швидко здолає небезпечну хворобу. Глава держави зазначив, що "в цей складний час Китай може розраховувати на підтримку України".
Нагадаємо: Від наслідків китайського коронавірусу 2019-nCoV станом на ранок 5 лютого померли 493 особи, одужали 926 людей з близько 24,5 тисяч інфікованих.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Авіаперевізники з усього світу скорочують і скасовують рейси в Китай через поширення нового коронавірусу на тлі падіння попиту. Великі компанії забороняють своїм співробітникам літати в КНР.
- Випадків коронавірусу в Україні не зафіксовано.