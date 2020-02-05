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Польща припинила імпорт вугілля з Росії

Середа, 5 лютого 2020, 13:57

Польські державні компанії більше не ввозитимуть вугілля з-за кордону.

Про це заявив віцепрем'єр Яцек Сасін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Я після переговорів з головами державних компаній. Вони більше не ввозитимуть вугілля з-за кордону", - сказав Сасін.

5 лютого в Катовіце збирається штаб протестів і страйків, який має ухвалити рішення щодо подальшої діяльності у Польській гірничій групі. На шахтах ПГГ від п'ятниці діє страйк з вимогою припинити імпорт вугілля з Росії - гірники почали перекривати залізничні колії.

Польські енергетичні спілки попереджають, що поки нині на шахтних відвалах чекають величезні кількості вугілля, невідомо, чи наявність достатньо якісного та прибутково вугілля збережеться найближчими роками. Тож коли зараз можна відмовитися від імпорту вугілля з Росії, Колумбії, Мозамбіку та США, то це може виявитися важким у майбутньому.

Сьогодні вугілля з-за кордону з-поміж державних компаній імпортують переважно "Вуглекокс" та Польська енергетична група. Остання має контракти на кілька місяців, тож знадобиться ще певна кількість часу, щоб виконати обіцянку віцепрем'єра.

Щорічно польські компанії імпортують близько 20 мільйонів тонн вугілля з-за кордону. Переважно з Росії.

Торік колишній президент Європейської ради Дональд Туск, звертаючись до натовпу перед будівлею Варшавського університету, закинув керівній партії "Право і справедливість" постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв: Київ має "обґрунтовані підозри", що РФ постачає вугілля з Донбасу до Туреччини й Польщі.

Теми: ПольщаРосіявугілляімпорт
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