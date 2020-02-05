До житла керівників двох департаментів НАЗК проникли невідомі

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявляє про посягання на безпеку двох працівників НАЗК.

Джерело: пресслужба НАЗК

Деталі: В ніч з 3 на 4 лютого невстановлені особи незаконно проникли в житло керівників двох департаментів НАЗК.

За словами Новікова, характер, час та інші обставини цих дій дають підстави стверджувати про "високу вірогідність їх вчинення організованою групою з метою зовнішнього тиску на вказаних осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків".

Голова НАЗК звернувся до генпрокурора Руслана Рябошапки та керівника поліції Ігоря Клименка і запропонував розглянути питання про об’єднання кримінальних проваджень за вказаними фактами та здійснення процесуального керівництва у них прокурорам Офісу генерального прокурора.